Assalto a Chiesa, lo scambio da 110 milioni che può tentare la Juventus

Federico Chiesa è il top player della Juventus. Allegri punta su di lui per rincorrere il Napoli e le milanesi. Sull’azzurro piomba Guardiola

La Juventus torna al lavoro in vista del posticipo di domenica sera con la Roma di Mourinho. Massimiliano Allegri attende i sudamericani per la serata di venerdì mentre si sono rivisti a Torino gli azzurri impiegati dal ct Mancini nelle fasi finali della Nations League. Tra loro spiccca Federico Chiesa, tra i migliori in campo in entrambe le sfide. Sull’ex Fiorentina cresce l’interesse di Pep Guardiola, soprattutto ora che dalla Spagna rimbalzano voci sulla partenza di Fernan Torres. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, Guardiola offre Bernardo Silva più cash per Chiesa

I bianconeri sono costretti a battere Mourinho per rimanere in scia a Napoli, Inter e Milan. Allegri spera nel rientro di almeno uno tra Dybala e Morata. Il punto fermo della fase offensiva resta Federico Chiesa, autore di due gol decisivi da inizio stagione (Spezia e Chelsea). La possibile cessione di Fernan Torres al Real Madrid, obbliga il Manchester City a tuffarsi sul mercato: Pep Guardiola avrebbe individuato proprio in Chiesa l’erede dello spagnolo.

Il Manchester City è pronto ad offrire alla Juventus il cartellino di Bernardo Silva più un conguaglio di 60 milioni pur di arrivare a Chiesa. Un’operazione da 110 milioni di euro complessivi che potrebbe far vacillare Agnelli e Nedved.