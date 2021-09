Sogno Haaland per la Juventus: il piano dei bianconeri

La Juventus inizia a sognare in grande per la prossima stagione e pensa al bomber del Borussia Dortmund, Erling Haaland: scambio due per uno

Stagione iniziata male per la Juventus, con un solo punto in due partite, mentre si avvicina il big match contro il Napoli. Anche in chiave calciomercato i bianconeri hanno deluso, non riuscendo a rinforzare come ci si aspettava la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, e perdendo Cristiano Ronaldo. Così la società starebbe pensando a come rifarsi nel calciomercato della prossima stagione e starebbe sognando il grande colpo dalla Bundesliga.

Nel mirino dei bianconeri infatti potrebbe esserci Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund che sta impressionando come una vera macchina da gol. Il piano della Juventus potrebbe essere quello di mettere sul piatto due contropartite più un conguaglio economico.

La Juventus sogna Haaland: McKennie e Kulusevski le contropartite

Si programmano colpi grossi in casa Juventus per la prossima estate. I bianconeri infatti potrebbero pensare di unirsi alla corsa per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che vanta numeri incredibili sotto porta. Per fare in modo che questo sogno diventi realtà i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto due contropartite.

La prima sarebbe Dejan Kulusevski, esterno valutato 40 milioni, che non sta rendendo come ci si aspettava e che potrebbe essere uno dei nomi sacrificabili. L’altro invece sarebbe Weston McKennie, centrocampista valutato 30 milioni, che nonostante la buona stagione dello scorso anno non avrebbe convinto Allegri, e che avrebbe deluso anche la società ultimamente con la violazione della quarantena. Ovviamente alle due contropartite andrebbe aggiunto un conguaglio economico, ma il Borussia Dortmund potrebbe rifiutare l’offerta perché la richiesta sarebbe solo di pagamento cash, senza contropartite.