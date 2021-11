Calciomercato, niente Serie A per il talento: Inter e Juventus battute

Il calciatore ha detto sì al nuovo trasferimento: sfuma il possibile approdo del talento in Serie A, decisivo Xavi

È stato un avvio di stagione davvero complicato per la Juventus, che ha rimediato diversi passi falsi e ora si ritrova ormai troppo distante dalla vetta della classifica. I bianconeri vogliono rialzarsi al più presto ma per farlo hanno bisogno anche della qualità e per questo si lavora attentamente sul calciomercato per rinforzare la rosa.

Calciomercato, Adayemi verso il Barcellona: niente Juventus o Inter

La Juventus cerca anche un nuovo attaccante visto che potrebbe non riscattare Morata e nel mirino ci è finito anche il talento Karim Adayemi, che sta stupendo tutti con la maglia del Salisburgo ed è seguito anche dall’Inter. Il classe 2002 ha collezionato 11 reti in 13 gare nel massimo campionato austriaco.

Il colpo Adayemi però sembrerebbe essere sempre più lontano. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, il talento potrebbe presto approdare al Barcellona. Il tecnico Xavi infatti avrebbe deciso di puntare su di lui e dovrebbe arrivare nella prossima estate. Dovrebbe sfumare dunque l’operazione sia per la Juventus che per l’Inter visto che il calciatore avrebbe già detto sì al trasferimento in Spagna.

Il classe 2002 che ha stregato tutti dovrebbe avere già una valutazione che supera i 30 milioni di euro circa nonostante la giovane età.