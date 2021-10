Addio Morata, tesoretto e Inter superata: Juventus sul gioiello

Dopo il clamoroso tonfo contro il Sassuolo, le attenzioni della Juventus sono tutte per il calciomercato: spunta il tesoretto per il bomber

Non è un momento semplice quello che sta vivendo Allegri e la sua Juventus. La brutta serata vissuta contro il Sassuolo, con il ko al 95′ firmato da Maxime Lopez, ha allontanato sempre più dal vertice la squadra bianconera. In tal senso, per l’anno prossimo, i fari sono già puntate verso le priorità di calciomercato avanzate da Allegri alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Sembra sempre più in bilico la permanenza di uno degli attaccanti juventini che, a giugno, potrebbe salutare. Si tratta di Alvaro Morata, in prestito oneroso (fino ad ora la Juventus ha pagato 20 milioni in due anni) il cui riscatto appare ormai molto lontano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, pronto al grande addio: Juventus e Milan a duello

Per trattenere il centravanti spagnolo la Juventus dovrebbe pagare 35 milioni di euro all’Atletico Madrid, il prossimo giugno. Uno scenario sempre più difficile vista l’involuzione dell’ex Chelsea nelle ultime settimane. 11 presenze, 3 reti ed 1 assist in questa prima parte di stagione, con l’ultima rete in campionato che risale addirittura allo scorso 19 settembre contro il Milan. Ecco perchè sul taccuino dei dirigenti juventini vi sarebbero diversi nomi per rimpiazzare Morata con uno in particolare che interessa anche all’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, scelto il centrocampista per il futuro: doppia contropartita

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Post Morata, non solo Vlahovic: sorpasso all’Inter

Il tesoretto destinato al riscatto di Morata per arrivare al nuovo bomber che guiderà l’attacco di Allegri. Oltre al solito Vlahovic che Commisso lascerà partire per almeno 60 milioni, continua a piacere anche Gabriel Jesus che non è più una pedina inamovibile per Guardiola.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Infine, il nome caldo può essere quello della stella del Salisburgo Karim Adeyemi che è finito da tempo anche sul taccuino di Marotta.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Sassuolo, messaggio a Chiesa: Allegri allo scoperto!

14 reti e 2 assist in 19 presenze per il 19enne tedesco il cui cartellino ha una valutazione di circa 30 milioni.