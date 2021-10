Ancora una sconfitta, torna l’Allegri out: i tifosi sognano Conte

Ancora una sconfitta per la Juventus con Massimiliano Allegri messo nuovamente in discussione: risultato negativo, i tifosi sognano

La Juventus non riesce più ad essere incisiva come un tempo. Nonostante qualche vittoria importante nelle ultime giornate, è arrivata una nuova sconfitta in Serie A. Contro il Sassuolo i bianconeri si sono fatti sorprendere proprio negli istanti finali di match.

La Juventus vuole essere protagonista in campionato e in Champions League. Dopo le prime dieci partite di campionato i bianconeri si trovano attualmenta a -13 punti dalla capolista Milan, in attesa del match del Napoli che affronterà il Bologna. Contro il Sassuolo i bianconeri non sono riusciti a mettere in mostra la propria filosofia di gioco subendo il gol del k.o. proprio nel finale con una magia di Maxime Lopez.

Calciomercato Juventus, Allegri out: inizio da dimenticare

I tifosi non ci stanno più e così sui social è ripartito l’Allegri out: l’allenatore livornese è stato messo nuovamente in discussione dopo aver collezionato la terza sconfitta in campionato. Alcuni utenti hanno così commentato: “In 5 anni ho sempre tifato Juve ma Allegri non è mai piaciuto mai. Resterò Antonio Conte tutta la vita”.

Antonio Conte, attualmente libero, è sempre considerato dai sostenitori della Juventus come uno dei migliori allenatori della storia anche dopo lo Scudetto vinto alla guida dell’Inter. In tanti vorrebbero il suo ritorno, ma ciò non è così semplice sia per il suo rapporto con Agnelli e sia perché la società bianconera non potrebbe permettersi di pagare due allenatori di un certo spessore.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime sfide di campionato con Allegri, che dovrà cambiare completamente spartito.