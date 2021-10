Juventus-Sassuolo, messaggio a Chiesa: Allegri allo scoperto!

Massimiliano Allegri è intervenuto alla vigilia del match contro il Sassuolo: da Chiesa allo scudetto, ecco le sue parole

Domani alle 18:30 la Juventus tornerà in campo, all’Allianz Stadium, per affrontare l’insidiosa sfida casalinga contro il Sassuolo. Un match già cruciale per i bianconeri che non possono sbagliare se vogliono rosicchiare punti a Napoli e Milan. Massimiliano Allegri, in conferenza, ha parlato del match e non solo: anche Federico Chiesa nel mirino dell’allenatore livornese. Allegri ha analizzato il match con i neroverdi: “Quella di domani sarà la prima gara di un trittico che porta alla sosta. Se saremo bravi con lo Zenit, nel mezzo, potremo qualificarci con un turno d’anticipo. Domani è più complicata ma sarà obbligatorio vincere, bisognerà avere pazienza. Mi auguro si possa vincere con due gol di scarto ma non sarà semplice”.

Il ‘Conte Max’ ha poi detto la sua sulla classifica: “I punti persi all’inizio non ci consentono altri errori, se dovessimo vincere domani allora il pari di San Siro sarebbe stato importante. Non possiamo sbagliare”. Riflessioni, poi, su Arthur, Locatelli e la formazione di domani: “Deciderò domattina il centrocampo, Arthur può giocare con Locatelli o sostituirlo. Domani giocheranno sia Chiesa che Dybala, con Perin in porta e de Ligt in difesa. Non avremo Bernardeschi e Kean ma recuperiamo Rabiot, i ragazzi ogni tanto hanno bisogno di recuperare. Kulusevski ha fatto una buona ora a Milano così come McKennie”.

Juventus, l’annuncio di Allegri su Chiesa

Dopo aver annunciato la titolarità contro il Sassuolo, Allegri ha fatto il punto sul momento di Chiesa e la panchina per l’ex viola, a San Siro, contro l’Inter.

“È un calciatore di livello internazionale che arrivava da tanti impegni ravvicinati. Contro l’Inter non è andato in panchina per demerito, ho pensato che la partita sarebbe andata in una certa maniera”.

Sullo scudetto, con Milan e Napoli in testa alla classifica, Allegri continua a non avere dubbi: “A San Siro abbiamo fatto una gara in crescendo ma l’Inter resta la favorita“.