Juventus, scelto il centrocampista per il futuro: doppia contropartita

La Juventus punta il centrocampista per il futuro e pensa alle possibili contropartite

La Juventus sta avendo notevoli difficoltà a segnare e spesso il problema principale arriva dal centrocampo. La società in estate ha investito su Locatelli che sta crescendo di partita in partita ma stanno venendo a mancare gli altri interpreti del centrocampo che dovrebbero portare quel supporto decisivo agli attaccanti non solo in zona di rifinitura ma anche negli inserimenti senza palla per contribuire con dei gol.

LEGGI ANCHE>>>Colpo a centrocampo, Juve e Milan al palo: c’è il sorpasso

La Juventus sta cercando di risolvere il problema provando ad attingere dal mercato e un’attenzione particolare, come riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è rivolta ad un promettente centrocampista della Serie A. Si tratta di Davide Frattesi, classe ’99 del Sassuolo, sotto la lente d’ingrandimento visto l’ottimo avvio di stagione sotto la guida di Dionisi. Dopo aver indossato la maglia della Lazio e della Roma nelle giovanili è approdato al Sassuolo che lo ha girato in prestito all’Ascoli prima e ad Empoli e Monza poi. Adesso si sta imponendo in Serie A e chissà che non possa seguire lo stesso percorso di Locatelli con il salto alla Juventus.

La Juventus segue da vicino Frattesi: ecco la possibile contropartita per il Sassuolo

La Juventus lo sta seguendo con grande attenzione e per provare a stanare il Sassuolo potrebbe pensare, in futuro, di inserire uno tra Luca Pellegrini e Nicolò Rovella nell’affare. Entrambi i calciatori sono di proprietà del club bianconero e potrebbero essere delle ottime contropartite.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Pellegrini sta trovando poco spazio alla Juventus dopo l’annata dell’esplosione al Cagliari e l’anno al Genoa. Rovella, in forza proprio al Genoa, è, invece, sempre più in crescita e ha grandi margini di miglioramento. La Juve guarda già al futuro e Frattesi è uno degli osservati speciali.