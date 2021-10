Juventus, doppio attacco frontale ad Allegri e Agnelli: “È vergognoso”

La Juventus ha incassato ieri una sconfitta importante contro il Sassuolo. Ora arrivano nuove critiche per l’operato di Allegri e Agnelli

La Juventus era chiamata nella giornata di ieri a confermare la striscia di risultati utili messi insieme tra Serie A e Champions League, ma non hanno centrato l’obiettivo.

I bianconeri sono inciampati, infatti, in una brutta e inaspettata sconfitta contro una Sassuolo, in casa per giunta. La prestazione della Vecchia Signora ha certamente deluso le attese e ora la classifica non sorride ai torinesi. Il primo posto occupato dal Milan appare un miraggio, ma anche Napoli e Inter scappano. Certamente, una prima parte di stagione non all’altezza della rosa e delle aspettative bianconere e c’è già chi si interroga sulle scelte e sulle ambizioni lecite a questo punto per la Juve. Di certo, non mancano anche le critiche per l’allenatore livornese.

Juventus, Allegri e Agnelli sotto accusa: attacco frontale dopo il Sassuolo

I tifosi non l’hanno presa bene, ma neanche alcuni addetti ai lavori che stanno sparando a zero sull’operato di società e dell’allenatore. E nelle ultime ore si è espresso sul tema anche Paolo Bargiggia che, attraverso il suo profilo Twitter, ha stroncato senza mezzi termini il ritorno di Allegri, a dispetto dell’addio di Pirlo: “Ma non si vergognano un po’ quelli che nella scorsa stagione trattavano Pirlo come uno sprovveduto e pure ridicolo? Per primo Andrea Agnelli che lo ha vergognosamente licenziato per prendere uno del paleolitico come Allegri”.