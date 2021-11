“Di Mertens ce n’è uno”: la tifoseria del Napoli insorge

Nella giornata odierna l’ambiente napoletano è stato scosso dalle parole di un giocatore, che dal ritiro della sua nazionale ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere

Non è la prima volta – e non sarà nemmeno l’ultima – che un giocatore dal ritiro della sua nazionale rilasci delle dichiarazioni inconsuete. O sorprendenti. O, come nel caso in oggetto, addirittura in grado di spaccare una tifoseria. Questo è quanto accaduto nella mattinata odierna, quando sul web e sui social sono rimbalzate le dichiarazioni di un attaccante partenopeo.

Al termine della gara persa dal suo Messico contro il Canada, il giocatore ha parlato a cuore aperto delle sue ambizioni. E dei suoi progetti futuri. Le parole riportate da Azteca Deportes hanno scatenato il dibattito sulle presunte ragioni del calciatore, che però in larga parte è stato aspramente criticato.

Lozano ed il confronto con Mertens: la posizione dei tifosi del Napoli

Ripercorrendo le parole di Hirving Lozano era lecito attendersi delle reazioni forti. Il messicano ha dichiarato di “credere di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi”. “La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo”, ha insistito il Chucky.

Di seguito alcune reazioni dei tifosi azzurri, che nella stragrande maggioranza si sono sentiti offesi dalle parole dell’attaccante. Alcuni hanno tirato in ballo la fedeltà di Ciro Mertens, altri il diverso trattamento riservato da alcuni appassionati a Lorenzo Insigne, il capitano che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo.

Leggendo le parole di Lozano, mi viene in mente Mertens, un ragazzo che sta qui da 8 anni, un figlio adottivo di Napoli. Ognuno può andare via dove vuole se non si sta più bene, però mi vengono in mente gli 8 anni di interviste di Ciro, interviste sempre piene di parole d’amore. — Cri Napoli 💙 Maradoniana (@1926_cri) November 17, 2021

Lozano vuole andare in una squadra “più competitiva”? Bene. Pensi a giocare decentemente qua e a portare almeno gli stessi soldi che abbiamo sborsato tre anni fa e ci salutiamo con una calorosa stretta di mano. — Rrahmanerica (@Rrahmanerica) November 17, 2021

Non me ne frega assolutamente nulla dei paragoni, ma sarei curioso di sapere la reazione dei tifosi del Napoli se al posto di Lozano, ad aver rilasciato quell’intervista, ci fosse stato Lorenzo Insigne, detto ‘o cafon, da Frattamaggiore.

Avremmo letto le stesse giustificazioni? — Crab 🦀 (@audelss) November 17, 2021