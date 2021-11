Inter e Napoli, che beffa: Mourinho soffia il colpo con lo scambio

La Roma di Josè Mourinho soffia il colpo a Inter e Napoli: ecco l’ipotesi che potrebbe regalare il colpo ai giallorossi

L’Inter e il Napoli lo osservano già da tempo e presto potrebbero andare all’assalto per rinforzare le rispettive rose. I nerazzurri inseguono al momento i partenopei, primi in classifica con 32 punti conquistati su 36 a disposizione, ma la lotta tra i due club è anche sul mercato, dove i fari di entrambe le squadre sono puntati su Nahitan Nandez.

Il centrocampista è da ormai un paio di stagioni che si esprime su buoni livelli con il Cagliari. I sardi occupano l’ultimo gradino della classifica di Serie A e, come già nella passata annata, sentono odore di retrocessione. E’ ancora lunga, ma il centrocampista uruguaiano sembra destinato a lasciare la squadra rossoblu e a lottare per più grandi traguardi. I lombardi e i campani aspettano il momento propizio per lanciare la propria offensiva, ma potrebbe inserirsi dalle retrovie la Roma di Josè Mourinho con una carta vincente che befferebbe le altre due rivali.

Mourinho su Nandez, Calafiori al Cagliari: l’ipotesi

Nell’affare per il centrocampista classe 1995, infatti, i capitolini potrebbero inserire il cartellino di Riccardo Calafiori. Il diciannovenne è tenuto in grande considerazione dal tecnico portoghese, ma la giovane età complica i piani per il presente: nonostante le 8 presenze e i 2 assist tra campionato e Conference League facciano pensare il contrario, per il calciatore un trasferimento in terra isolana, dove troverebbe maggiore spazio e continuità, sarebbe oro per la crescita individuale.

Ecco che potrebbe essere offerto come contropartita per l’uruguagio, elemento sfruttabile fin da subito per il presente della società giallorossa e utile anche a riequilibrare una squadra che nelle ultime partite ha imbarcato troppi gol.