Serie A, gli arbitri del weekend: scelto il direttore di gara di Inter-Napoli

Sono state comunicate le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A: scelto il direttore di gara di Inter-Napoli

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Nel weekend infatti si tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali e potrebbero arrivare subito indizi importanti per la lotta per il primo posto in classifica: domenica alle 18:00 infatti ci sarà la sfida tra Inter e Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Xavi guarda in casa Juventus: scambio con Kulusevski a gennaio

Serie A, le designazioni arbitrali: Inter-Napoli a Valeri

Ecco tutti gli arbitri del prossimo turno di Serie A:

LEGGI ANCHE >>> Italia verso i playoff: spunta l’ipotesi a sorpresa sulla Serie A

ATALANTA – SPEZIA Sabato 20/11 h. 15.00

ABISSO

PERETTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 20/11 h. 18.00

DI BELLO

BERCIGLI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

FIORENTINA – MILAN Sabato 20/11 h. 20.45

GUIDA

TOLFO – VONO

IV: PICCININI

VAR: MASSA

AVAR: RANGHETTI

SASSUOLO – CAGLIARI h. 12.30

BARONI

MELI – VECCHI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – VENEZIA h. 15.00

CHIFFI

LIBERTI – BACCINI

IV: MERAVIGLIA

VAR: GHERSINI

AVAR: DE MEO

SALERNITANA-SAMPDORIA h. 15.00

GIACOMELLI

SCARPA – MARCHI

IV: COSSO

VAR: SOZZA

AVAR: BOTTEGONI

INTER – NAPOLI h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

GENOA – ROMA h. 20.45

IRRATI

TEGONI – DI GIOIA

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: ALASSIO

H. VERONA – EMPOLI Lunedì 22/11 h. 18.30

GARIGLIO

PAGANESSI – SACCENTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

TORINO – UDINESE Lunedì 22/11 h. 20.45

PEZZUTO

LOMBARDO – CAPALDO

IV: RAPUANO

VAR: FOURNEAU

AVAR: GALETTO