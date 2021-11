Calciomercato, svolta totale Juve: via libera per il bomber

La Juventus è sempre attiva sul calciomercato e pensa a rinforzare il reparto offensivo: arriva la svolta totale, via libera per il bomber

Archiviata la delusione Nazionale, è tempo di tornare alla nostra Serie A. La tredicesima giornata sarà un turno a dir poco scoppiettante, come l’intero campionato finora. Sabato si parte subito forte con il big match tra Lazio e Juventus. Dopo si affronteranno al Franchi Fiorentina e Milan, mentre domenica alle 18:00 ci sarà il botto con lo scontro al vertice Inter-Napoli.

La sfida dell’Olimpico sarà molto importante soprattutto per la ‘Vecchia Signora’, che non può permettersi ulteriori passi falsi in ottica quarto posto. Allegri e i suoi uomini sono arrivati alla sosta con due successi, ma ora devono dimostrare in campo equilibrio e continuità, dettagli necessari per uscire dalla crisi. Non dovranno più verificarsi altri scivoloni come quelli con Sassuolo e Verona – per giunta consecutivi -, altrimenti sarà molto difficile ambire a qualcosa di importante, con i piemontesi che sono già praticamente fuori dalla corsa scudetto. Si continua a lavora anche in sede di calciomercato, per riflettere sui possibili movimenti futuri. In particolare, potrebbe arrivare la svolta per il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, svolta per il bomber: via libera Allegri

Stando a quanto riferisce ‘Le10sport.com’, il PSG sarebbe seriamente attratto dal profilo di Jonathan David. L’attaccante in forza al Lille, classe 2000, ha mostrato di avere qualità molto interessanti e piace anche a Inter e Newcastle. Concorrenza di prestigio per il giovane bomber, che è più probabile dica addio all’attuale club a giugno.

Se i parigini dovessero decidere di affondare il colpo e superare le avversarie, potrebbe arrivare il via libera per l’addio di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è da tempo nei pensieri della Juventus, che pare non essere intenzionata a pagare i 35 milioni di euro per il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. Con questo scenario, Icardi potrebbe davvero sbarcare a Torino.