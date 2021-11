Colpo da urlo a centrocampo grazie alle cessioni: l’idea di Allegri

La Juventus continua a sognare un colpo da urlo a centrocampo: l’idea pazza dalla Spagna con Allegri pronto a fare follie

La società bianconera è ancora al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha già comunicato alla società di voler un colpo a centrocampo per competere con le big d’Europa.

Come svelato dal celebre programma spagnolo “El Chiringuito” il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, è stato messo in vendita dalla società blaugrana per ricavare soldi in vista del futuro. Con Gavi e Pedri, pronti a rappresentare la compagine spagnola per i prossimi anni, la dirigenza catalana potrebbe così pensare all’addio dell’ex Ajax, sempre nel mirino anche della Juventus.

Calciomercato Juventus, tesoretto con le cessioni per de Jong

Massimiliano Allegri lo accoglierebbe di certo a braccia aperte per rinforzare in maniera assoluta il centrocampo bianconero. Così, grazie alle possibili super cessioni di Rabiot, McKennie, Ramsey e Kulusevski per un totale di circa 80 milioni di euro, la Juventus potrebbe così pensare al colpo da urlo nella zona centrale di campo. De Jong non sembra così più indispensabile al Barcellona, che starebbe programmando il futuro insieme al neo allenatore Xavi.

Le prossime settimane saranno così decisive: in casa Barcellona c’è sempre aria di rivoluzione con il ritorno anche di Dani Alves per infondere quella mentalità da vincente che mancava da mesi.