Calciomercato, Conte scarica il gioiello: Milan all’assalto

Il Milan può mettere a segno un colpo ‘grazie’ alla decisione di Antonio Conte, il talento nel mirino di Maldini

Il pari nel derby è stato seguito dalla sosta per le nazionali: due settimane per ricaricare le batterie, in vista della complessa sfida di sabato prossimo con la Fiorentina. Il Milan di Pioli non vuole smettere di correre e punta ai tre punti contro i gigliati, per mantenere la vetta al pari del Napoli. Dal campo al calciomercato, per il ‘Diavolo’ potrebbe prospettarsi un’interessante pista direttamente dalla Premier League.

In particolare da Londra, sponda Tottenham, dove l’approdo di Antonio Conte alla guida degli ‘Spurs’ può cambiare non poco i piani di mercato della società inglese. L’ex allenatore dell’Inter avrebbe intenzione di ‘scartare’ uno delle sue pedine in attacco. Si tratta di Steven Bergwijn, grande protagonista ieri nella vittoria dell’Olanda sulla Norvegia e, a questo punto, destinato a lasciare Londra nel 2022.

Milan, Conte lo cede: colpo dal Tottenham

Conte non intende puntarvi ed il Milan, a caccia di rinforzi di peso per l’attacco, aspetta interessato alla finestra. In tal senso, sono 5 le presenze stagional di Bergwijn in Premier League, con 1 assist in 271′ in campo.

Un minutaggio decisamente scarso e che potrebbe diminuire, costringendo il 24enne di Amsterdam, già accostato alla Serie A, a cambiare aria tra gennaio e giugno.

Situazione dunque in divenire per il classe 1997 che, arrivato al Tottenham per 30 milioni dal PSV nel gennaio 2020, può tornare sul mercato per espressa volontà di Conte.