Maldini sfida Marotta: anche il Milan sul super colpo a zero

Big di Serie A sempre attente alle possibili occasioni a parametro zero: possibile derby Milan-Inter. Tutti i dettagli

L’incubo playoff è di nuovo realtà. L’Italia fallisce per la seconda volta consecutiva la qualificazione diretta ai Mondiali, e a marzo tornerà a disputare gli spareggi che quattro anni fa sono costati alla Nazionale di Ventura il Mondiale del 2018.

Anche i neo campioni d’Europa in carica hanno fallito l’accesso diretto a Qatar 2022 e si giocheranno tutto nel nuovo format dei playoff in programma il prossimo marzo. Sul banco degli imputati all’indomani del pareggio senza reti contro l’Irlanda del Nord c’è anche l’attacco azzurro, e il suo numero 10, Lorenzo Insigne, dal quale ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Il capitano del Napoli ha ampiamente deluso e continua a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Il rinnovo non arriva e l’Inter è alla finestra. Ma non solo.

Calciomercato Milan, occhi su Insigne: tutti i dettagli

La trattativa con il Napoli per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno è ancora in stand-by e nelle ultime settimane non si sono registrati passi in avanti tra le parti. L’Inter e Marotta sono sempre alla finestra, ma anche il Milan potrebbe ripensare all’esterno azzurro. Il 4-2-3-1 di Pioli è più congeniale ad Insigne rispetto al 3-5-2 di Simone Inzaghi e, in caso di fumata nera col Napoli, anche Maldini e Massara potrebbero fare un tentativo riallacciando i contatti con l’entourage del numero 10 della Nazionale. Soprattutto in caso di assalti futuri a Rafael Leao, che è letteralmente esploso in questa prima parte di stagione. L’Inter è insomma avvisata: anche il Milan è alla finestra per Insigne.