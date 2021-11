Inter in contatto con lo staff medico dell’Argentina: ecco come sta Lautaro

Apprensione per Lautaro Martinez dopo la gara in nazionale: arriva la notizia per l’Inter

L’Inter è in apprensione per le condizioni di alcuni giocatori, usciti malconci dopo le gare di qualificazione ai Mondiali con le proprie nazionali.

Oltre il problema muscolare di Sanchez, da monitorare nelle prossime ore, è uscito dolorante anche Lautaro Martinez nella super sfida tra Argentina e Brasile. L’argentino ha lasciato il campo a fine primo tempo e ha messo in allarme l’Inter in vista del big match di domenica contro il Napoli a San Siro. Arrivano, però, notizie confortanti sul ‘Toro’.

Inter, notizie confortanti su Lautaro Martinez

Secondo ‘Sport Mediaset’, lo staff medico dell’Inter avrebbe ricevuto notizie confortanti dallo staff della nazionale argentina in merito al problema di Lautaro. Sembra non essere grave il fastidio accusato dall’argentino che a fine gara ha anche postato un video per festeggiare la qualificazione ai Mondiali in Qatar.