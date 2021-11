Juventus, da Pogba a De Ligt: Raiola accende il sogno e fa ‘tremare’

Mino Raiola ha toccato diversi temi di mercato in ottica Juventus: dal sogno proibito al possibile addio di un big

La Juventus non ha mai perso di vista la possibilità di poter riabbracciare uno dei giocatori che più sono rimasti nel cuore dei tifosi e adesso la possibilità è concreta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Conte scarica il gioiello: Milan all’assalto

Stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba che è in scadenza con il Manchester United e difficilmente accetterà di rinnovare. Mino Raiola, sempre in prima linea per i suoi assistiti, sta cercando la collocazione migliore per il francese e la Juventus rimane tra le candidate. Il legame affettivo che lega Pogba ai bianconeri potrebbe avere la meglio. Raiola si è espresso a riguardo al termine dell’Assemblea dell’IAFA: “Sognare è gratis, sognare fa bene, poi vediamo se questi sogni diventano realtà. Dicembre è il mese per sognare. Quando si parla di Pogba in Inghilterra si risvegliano anche i morti. Meglio non parlarne, anche perché poi magari qualche ex giocatore del Manchester United se non parla di Pogba e di me non parla di niente”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Raiola ha anche parlato del caso Donnarumma al PSG: “È una situazione nuova per lui, non l’ha mai vissuta. Ma questa vicenda sappiamo tutti come andrà a finire, ovvero bene per Gigio. Ci vuole un po’ di pazienza, ma si risolverà tutto”. Accenno anche su Mkhitaryan in merito alle voci di un addio: “Chiedete alla Roma…“

Juventus, sirene di Raiola su De Ligt

Dopo non aver escluso un ritorno di Pogba, Raiola ha anche messo apprensione alla Juventus, parlando del futuro di De Ligt: “Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre e in questo momento un’intervista così non va bene”.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inoltre anche Alessio Romagnoli è nella scuderia di Mino Raiola e proprio il difensore del Milan potrebbe essere il prossimo rinforzo della Juve per la difesa. Anche su di lui, però, il procuratore italo-olandese non si è sbilanciato: “Ne parleremo a maggio, ci lavoreremo”.