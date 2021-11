Parole di ‘rottura’ | Addio in estate: sfida tra Juventus e Milan

La sosta per le nazionali ha regalato segnali importanti anche per le prossime sessioni di calciomercato. Juventus e Milan potrebbero sfidarsi per un big

L’ultima sosta per gli impegni delle nazionali ha lasciato strascichi importanti anche al di fuori del terreno di gioco. Non arrivano infatti ottime notizie per il Napoli, che riprenderà a coltivare il sogno scudetto dalla sfida esterna contro l’Inter a San Siro. Gli azzurri ci arriveranno però dopo aver registrato parole poco confortanti sul futuro da parte di Hirving Lozano.

Il ‘Chucky’ alla tv messicana Azteca Deportes ha fatto scattare un vero e proprio allarme: “Credo di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed in questo è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, passo indietro di Chiesa: futuro in bilico!

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan e Juventus pronte a sfidarsi: Lozano ‘apre’ alla rottura

Parole forti quelle di Lozano, pronunciate peraltro in un momento così delicato della stagione della squadra di Luciano Spalletti. Il messicano ha ambizioni di cambiare squadra nel prossimo futuro andando, dunque in una realtà ancora più grande rispetto a quanto già non lo sia Napoli, che in questo momento è in piena lotta scudetto. Si tratta di frasi non troppo gradite dai tifosi, e che dette in una fase così concitata rischiano anche di inasprire i toni per il prossimo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Casemiro: la decisione di Ancelotti

Le dichiarazioni di Lozano rischiano di portare ad una sorta di ‘rottura‘ in vista più che altro della prossima estate, quando potrebbe cambiare ancora una volta il futuro dell’esterno messicano che in Serie A potrebbe scatenare un duello tra due big. Per l’assistito di Mino Raiola, procuratore molto abile in queste situazioni, Juventus e Milan potrebbero accostarsi alla finestra. La valutazione di Lozano non è inferiore ai 50 milioni di euro e dal punto di vista tattico potrebbe far comodo soprattutto ai rossoneri, come eventuale ‘regalo scudetto’ in caso di coronamento della rincorsa al titolo.