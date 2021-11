Non è più certa la permanenza di Federico Chiesa con la maglia della Juventus: le ultime sul calciomercato della Vecchia Signora di Massimiliano Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri, al rientro dalla pausa per le nazionali, dovrà cercare di invertire un trend che la sta accompagnando per tutta questa stagione.

I bianconeri infatti hanno iniziato malissimo l’annata dopo l’addio negli ultimi giorni di calciomercato di Cristiano Ronaldo, stella portoghese che ora veste la maglia del Manchester United. Con la partenza dell’asso lusitano, molti giocatori sono stati responsabilizzati dall’allenatore livornese, ma uno ha perso posizioni nelle gerarchie nonostante un Europeo da urlo.

Stiamo parlando di Federico Chiesa che, sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, appare involuto rispetto alla scorsa stagione, quando trascinava la Juventus di Pirlo sia in Serie A che in Champions League. L’ex giocatore della Fiorentina, anche nella sfida di ieri sera contro l’Irlanda del Nord, non è stato incisivo nonostante i molti tentativi ed ora il suo futuro si fa nebuloso anche in virtù del nobile interesse nei suoi confronti del Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, il City su Chiesa: offerta clamorosa

Il Manchester City, che già quest’estate era pronto a fare follie per Federico Chiesa, la prossima estate potrebbe tornare alla carica con una proposta che coinvolgerebbe anche un vecchio pallino della Juventus e di Allegri: stiamo parlando di Gabriel Jesus, forse l’attaccante che manca attuamente nella rosa della Vecchia Signora.

Non solo, il club di Premier League potrebbe mettere sul piatto anche una cifra di circa 50 milioni di sterline per riuscire a convincere la Juventus e portare Chiesa in Inghilterra.