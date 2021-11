Contatti avanzati, l’Inter supera la Juventus: scambio in estate

Il calciomercato nerazzurro entra nel vivo per rinforzare la rosa di Inzaghi: possibile scambio a giugno

In casa Inter il focus è tutto sul prossimo impegno, in Serie A, a San Siro contro il Napoli. Un big match fondamentale per la rimonta, sulla squadra di Spalletti, al vertice della classifica al pari del Milan. Dal campo al calciomercato, i campioni d’Italia si guardano intorno a caccia di occasioni che, tra gennaio e specialmente giugno, potrebbero rinforzare non poco la rosa a disposizione del tecnico piacentino.

LEGGI ANCHE >>>Ritorno di fiamma, l’Inter accelera per gennaio: scambio in Serie A

In tal senso, sarebbero costanti, continui, i contatti che l’Inter ha ormai avviato da tempo per il talento del Salisburgo Karim Adeyemi. La punta 19enne ha già segnato 15 reti e siglato 2 assist vincenti in 22 apparizioni stagionali, attirando su di sè l’interesse di diversi top club, Inter in primis. Su Adeyemi c’è da tempo anche la Juventus, a caccia di un possibile sostituto di Morata, e non solo, per l’estate.

LEGGI ANCHE >>>Tchouameni in Premier, via libera per la Juventus: c’è anche l’Inter

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inter, contatti costanti per Adeyemi: la Juve rischia

Ecco dunque che, per anticipare la concorrenza, i campioni d’Italia avrebbero in mente un’interessante offerta al Salisburgo avvicinando sempre più l’approdo di Adeyemi, in estate, ai colori nerazzurri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’idea di Marotta e Ausilio sarebbe quella di provare lo scambio per il gioiellino, valutato non meno di 30 milioni di euro al Salisburgo.

LEGGI ANCHE >>>Via libera al colpaccio, Juventus ed Inter ci provano: c’è già l’erede

Valentino Lazaro può rappresentare la contropartita giusta per abbassare le richieste del Salisburgo: l’esterno tornerà dal prestito al Benfica ed è valutato circa 15 milioni di euro.