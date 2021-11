Conte nel mirino, che frecciata dal suo ex calciatore: “Inesistente”

Antonio Conte è tornato alla ribalta accettando la proposta importante del Tottenham: ecco la critica del suo ex giocatore

Una nuova sfida per Antonio Conte dopo che ha accettato la super offerta del Tottenham. Così, dopo la vittoria dello Scudetto alla guida dell’Inter, ecco che è iniziata una nuova avventura per l’allenatore italiano.

In due partite, tra Premier e Conference League, Conte ha collezionato una vittoria e un pareggio: ora è tutto pronto per mettere a segno risultati importanti soprattutto in campionato.

Attacco a Conte, interviene Cesc Fabregas

Così sono arrivate anche critiche rivolte all’allenatore italiano da parte di Cesc Fabregas, che è stato un suo giocatore ai tempi del Chelsea. Ai microfoni di CBS Sports lo spagnolo ha svelato: “Penso che con Antonio sia stata la prima volta che ho visto qualcuno sapere esattamente cosa voleva: è stato come andare a scuola. Dal portiere fino a quando non avrai segnato un gol, ti dice esattamente cosa devi fare, davvero tutto”.

Successivamente ha aggiunto: “Forse era un modo diverso da come vedevo il calcio. All’inizio è stato difficile per me, non fraintendetemi. Tanta corsa, tanta intensità. Grandi sessioni, doppie sessioni, sessioni di palestra”.

Infine, lo stesso Fabregas ha elogiato la particolarità di Conte: “Quella mentalità vincente è contagiosa: ne vieni risucchiato, vivi e respiri allo stesso modo”.