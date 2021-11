Ancelotti ‘tradisce’ Juventus e Milan: lo porta al Real Madrid

In prossimità del tredicesimo turno di Serie A si accende la lotta sul calciomercato tra Juve, Milan e Real Madrid

La tredicesima giornata di Serie A è alle porte. Sabato sono previsti gli incontri tra Lazio e Juventus e Fiorentina e Milan. Gli uomini di Italiano sono la sorpresa questo avvio di campionato, assieme al Verona. Pioli e Allegri invece, attendono il rientro di tutti i sudamericani per gli allenamenti decisivi. Incontro speciale anche per Sarri, per la prima volta avversario della Juventus dopo l’addio del 2020.

Il Milan è restato in vetta alla classifica, nonostante il pari nel derby. Resta indietro la Juve, lontana clamorosamente di 14 lunghezze dai rossoneri. Una situazione che obbliga Cherubini a tuffarsi sul mercato per rinforzare la rosa. Proprio con il Milan è cominciato un duello per l’attaccante del River Plate, Julian Alvarez. Fonti spagnole, riportano che sull’argentino è piombato anche il Real Madrid.

Calciomercato, Real in vantaggio su Juve e Milan per Alvarez

Julian Alvarez è un attaccante del River Plate. A soli 21 anni, ha già segnato 15 reti in questo avvio di campionato. Numeri che hanno impressionato non solo in Argentina ma anche in Europa. La Juventus e il Milan si sono messe sulle tracce del bomber, assieme all’Atletico Madrid.

Come riporta il quotidiano ‘Marca’, Julian Alvarez è seguito anche dagli scout del Real Madrid. La squadra di Ancelotti, alle prese con gli addii di Jovic e Mariano, sarebbe in vantaggio sulle altre ed è pronta all’assalto decisivo.