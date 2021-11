Svolta Vlahovic, cambia tutto: la Juventus può sorridere

L’obiettivo numero uno della Juventus è Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina: ora può esserci la svolta decisiva

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Dusan Vlahovic è il profilo più attuale per la compagine bianconera: una concorrente in meno per la dirigenza torinese.

In poco tempo il classe 2000 ha conquistato tutti essendo protagonista anche con la maglia della Nazionale serba. Il suo futuro sarà altrove dopo il no al prolungamento contrattuale con il club viola nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2023. Tra gennaio e giugno dovrà scegliere la sua nuova avventua con la Juventus che non molla la presa per il giovane centravanti della Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, tegola per Allegri: salta il big match con la Lazio

LEGGI ANCHE>>> Le Nazionali inguaiano la Serie A: dieci infortuni, le big tremano

Calciomercato Juventus, Newcastle su Antonio

Come svelato da Twitter dal giornalista, Ekrem Konur, il Newcastle sarebbe sulle tracce dell’attaccante del West Ham, Michail Antonio, con la proposta possibile già a gennaio. In questo modo la Juventus potrebbe fiondarsi senza problemi su Vlahovic, seguito anche dal club inglese dopo il cambio di proprietà.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Una situazione che sarà più chiara a partire dai prossimi giorni con la possibilità di essere protagonista nella sessione invernale di calciomercato.

Il futuro di Vlahovic si deciderà a breve per continuare a lasciare il segno in Serie A per diventare protagonista così anche in Champions League.