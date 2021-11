Ritorno di fiamma, l’Inter accelera per gennaio: scambio in Serie A

Il calciomercato dell’Inter può vedere un’inattesa ipotesi di scambio già a gennaio: ecco il colpo in Serie A

In attesa di scendere in campo per il big match contro il Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi si guarda intorno per quelli che potrebbero essere i cambiamenti da apportare, già nel calciomercato di gennaio, alla rosa del tecnico piacentino. La dirigenza campione d’Italia vuole infatti tornare, con forza, su uno dei profili che ormai da diversi mesi rappresenta la priorità per la rosa nerazzurra. Si tratta dell’uruguagio, in forza al Cagliari, Nahitan Nandez, in scadenza nel 2024 con la società di Giulini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Serie A per il talento: Inter e Juventus battute

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, il club meneghino sarebbe pronto a tornare sul forte centrocampista che sta da tempo valutando l’addio al Cagliari, spingendo per il divorzio già a gennaio. In tal senso, nel caso in cui resti Mazzarri alla guida degli isolani, la prima richiesta dei rossoblù sarebbe l’inserimento di Danilo D’Ambrosio.

LEGGI ANCHE >>>Bomber dalla Serie A: l’Inter tenta il colpaccio | Cifre e dettagli

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inter-Nandez, il Cagliari vuole D’Ambrosio

Una pedina importante per Inzaghi che, nonostante la scadenza del terzino il prossimo giugno, non vorrebbe privarsene a stagione in corso poichè servirebbe, nell’immediato, un degno sostituto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il nome di Izzo circola da tempo per la squadra milanese: da capire se il Torino possa aprire al prestito del difensore campano.

LEGGI ANCHE >>>Inter, il punto sui calciatori in scadenza: ansia Brozovic, due addii pronti

Il Cagliari, per convincere D’Ambrosio a trasferirsi subito in Sardegna, offrirebbe al laterale due anni e mezzo di contratto.