Cannavaro tentato: nuova panchina | Suggestione in Premier

Fabio Cannavaro tentato dalla Premier League. Ecco la possibile nuova panchina per l’italiano in terra inglese

Dopo l’addio al Guagzhou Evergrande e alla Super League cinese, Fabio Cannavaro è in attesa di un nuovo club da allenatore. Secondo quanto riportato da The Sun, l’ex centrale, in cerca di una nuova opportunità, sarebbe interessato a cimentarsi nel calcio inglese, e quindi in Premier League.

Il tecnico ha infatti dichiarato al noto portale inglese: “Un allenatore non dovrebbe porsi limiti, sarei aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Mi piacerebbe allenare in Inghilterra ma vale lo stesso per Francia e Italia”. Ed ha anche aggiunto: “Se ti arriva un progetto importante, lo consideri. Il mio compito è dare equilibrio a una squadra, forte in avanti e in difesa”. E’ con questi termini, dunque, che il campione del Mondo nel 2006 con l’Italia apre ad una chiamata dalla Premier League, pur non disdegnando altri campionati come la Serie A o la Ligue 1 francese.

Cannavaro, ipotesi Everton se salta Benitez

Ed in effetti in Premier di panchine roventi, che potrebbero offrire una nuova chance in panchina a Cannavaro, ce ne sono. Come la suggestione Everton. Con Rafa Benitez, attuale allenatore, le cose non girano per il verso giusto. I tifosi sono da tempo insorti contro lo spagnolo, a cui la vittoria manca da settembre. Nel caso in cui dovesse saltare non è da escludere la suggestiva pista che porta all’ex calciatore di Juventus e Parma, tra le altre.

Quella che porta al palone d’oro italiano sarebbe soltanto una delle opzioni valide per la panchina degli inglesi. Tutto naturalmente dipenderà dalle risposte che darà nei prossimi giorni lo stesso Benitez: in caso di esonero ecco l’idea Cannavaro.