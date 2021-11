Inter, il punto sui calciatori in scadenza: ansia Brozovic, due addii pronti

L’Inter valuta con grande attenzione la situazione relativa i rinnovi di contratto. Il futuro di Brozovic fa discutere, ma non è il solo a essere in bilico

L’Inter di Simone Inzaghi resta in corsa per lo scudetto in Serie A, nonostante la distanza da Napoli e Milan sia già importante.

I nerazzurri, allo stesso tempo, restano invischiati nella pianificazione dei rinnovi di contratto. E sono settimane già cruciali, dato che la scadenza è a giugno 2022. Diversi profili potrebbero lasciare la Beneamata, ma per altri casi, Beppe Marotta potrebbe spingere per il rinnovo di contratto. È il caso di Marcelo Brozovic, elemento che si sta rivelando essenziale nello scacchiere di Inzaghi e che ha avuto una crescita esponenziale con la maglia dell’Inter. L’offerta nerazzurra ancora non è bastata per convincere il calciatore, ma i milanesi hanno tutta l’intenzione di accelerare per trattenere un elemento importantissimo e che ha già diversi estimatori in giro per l’Europa. Non è l’unico calciatore che a fine anno vedrà scadere il suo contratto.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter saluta Perisic: erede dall’Olanda grazie a Raiola

Calciomercato Inter, non solo Brozovic: tutti i nomi in scadenza

In scadenza, infatti, c’è anche Ivan Perisic. L’alto ingaggio dell’esterno lascerebbe supporre un addio, ma le ottime prestazioni del laterale potrebbero portare l’Inter a un’interessante proposta di rinnovo. Discorso simile per Danilo D’Ambrosio, calciatore che certamente vede meno il campo, ma rappresenta un’alternativa importante in difesa. Infine, Andrea Ranocchia e Samir Handanovic restano da monitorare. L’Inter pare aver bloccato André Onana per la porta, ciò lascia pensare a un addio dell’ex Udinese. Anche per il difensore, poco utilizzato ma importante per lo spogliatoio, potrebbe non esserci rinnovo.