Spauracchio playoff, perché l’Italia deve evitarlo: i possibili avversari

Il rischio di tornare a giocare i playoff per il Mondiale è considerevole: ecco perché l’Italia deve evitarli e i suoi possibili avversari

Inutile nasconderlo, la situazione dell’Italia non è delle più rosee. Lo spauracchio playoff per i Mondiali in Qatar esiste dopo il deludente pareggio contro la Svizzera. La Nazionale di Mancini deve vincere domani contro l’Irlanda del Nord per rischiare il meno possibile, ma se dovesse andare male dovrebbe affrontare un ulteriore step per strappare l’accesso a Qatar 2022, come già successo nel 2017.

È bene augurarsi lo scenario opposto: mentalmente gli azzurri soffrono evidentemente il peso dello storico fallimento agli ordini di Ventura e i playoff farebbero solo peggio da questo punto di vista. Inoltre, è cambiato il meccanismo, poiché non è più previsto uno scontro diretto per le 12 squadre coinvolte, ma saranno divise in 3 gironi da 4 nazionali ciascuno. La formula prevede una semifinale e una finale e potrebbe prevedere un dispendio di energie maggiore, con l’Italia che non è certamente nel suo momento migliore. Uno dei match, poi, potrebbe essere ancora proprio con la Svezia.

Playoff Italia, i possibili avversari

Alla fase dei playoff accedono le 10 seconde dei 10 gironi. Attualmente quelle sicure sono Russia, Macedonia del Nord, Scozia, Svezia e a sorpresa il Portogallo che ha perso con la Serbia. Vengono coinvolte anche le 2 nazionali migliori della Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione. Parliamo di Austria e una tra Repubblica Ceca e Galles (tra le due quella che non accederà ai playoff già dal girone).

L’Italia arriverebbe quasi sicuramente al girone come testa di serie e in semifinale affronterebbe una non testa di serie, come ad esempio Scozia, Turchia, Finlandia, Austria e Repubblica Ceca. Vincendo questa partita, la probabilità di incontrare una testa di serie in finale (gara unica come la semifinale) è considerevole. Attenzione in questo senso a Portogallo, Russia, Polonia, Galles e Svezia. Tra domani e martedì si avrà un quadro più chiaro.