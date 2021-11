Italia, Bonucci in conferenza: chiarezza sul rigorista

Le parole di Leonardo Bonucci in conferenza stampa sulla gara di domani e sul possibile rigorista

L’Italia ha ancora negli occhi il terzo rigore sbagliato di Jorginho che ha impedito ai campioni d’Europa di portare a casa una vittoria fondamentale contro la Svizzera in ottica qualificazione.

Gli azzurri domani affronteranno l’Irlanda del Nord e dovranno cercare non solo di vincere ma anche di realizzare tanti gol per superare la Svizzera nella differenza reti ed evitare i playoff. In merito alla gara di domani e alle voci sul possibile cambio del rigorista è intervenuto Leonardo Bonucci in conferenza stampa: “Venerdì il mio primo pensiero è stato abbracciare Jorginho: l’errore può capitare a tutti. Domani non sarò io il rigorista, decideremo quando sarà il momento”.

Bonucci sul possibile cambio del rigorista: “Rimane tutto com’è”

Il campione d’Europa ha poi fatto una precisazione sul possibile cambio del rigorista: “Abbiamo deciso di lasciare le cose come stanno”. Inoltre Bonucci si è soffermato sulla partita di domani: “Domani faremo una grandissima prestazione per vincere. Dobbiamo essere sempre più squadra: è un concetto che dovrà emergere all’ennesima potenza”.