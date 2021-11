Bomber dalla Serie A: l’Inter tenta il colpaccio | Cifre e dettagli

Possibili nuovi movimenti in attacco per l’Inter di Simone Inzaghi: pista in Serie A con l’inserimento di una contropartita tecnica

Sosta per le Nazionali indigesta per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo i problemi fisici di de Vrij, Bastoni e Dzeko, nella notte si è fermato anche Alexis Sanchez.

L’attaccante è stato sostituito dopo solo 36 minuti e dal Cile si parla di possibile contrattura. Un altro stop che sarebbe piuttosto pesante per l’esperto centravanti nerazzurro, reduce da un periodo positivo dopo il difficile inizio di stagione. Nelle scorse settimane si è a lungo parlato del possibile addio del cileno, che non aveva nascosto la sua insoddisfazione per lo scarso impiego da parte di Inzaghi. Un nuovo infortunio rischierebbe così di compromettere il reinserimento nelle gerarchie dell’attacco. E il futuro dell’ex Barcellona è sempre in bilico: ecco l’ultima idea dell’Inter in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Siviglia: “Con l’Irlanda del Nord buona Italia. Dipende tutto da una cosa”

Calciomercato Inter, occhi su Muriel: cifre e dettagli

Un nome che potrebbe stuzzicare la dirigenza nerazzurra è quello di Luis Muriel. L’attaccante colombiano sta vivendo il suo peggior momento da quando veste la maglia dell’Atalanta e dopo l’infortunio non è più tornato ai livelli delle passate stagioni. Se nelle prossime settimane non dovesse ritrovarsi, l’Inter potrebbe così pensare di fare un tentativo. Tuttavia, sarà prima necessaria la cessione di Alexis Sanchez, che percepisce un pesante ingaggio fino al 2023.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | La Juventus anticipa il Milan, colpo già a gennaio: le ultime

Anche Muriel è in scadenza nel giugno 2023 e valutato dall’Atalanta almeno 25-30 milioni di euro. Nell’eventuale affare Marotta e Ausilio potrebbero anche giocarsi la carta Gagliardini, che farebbe ritorno a Bergamo dove è esploso. Tuttavia, non c’è ancora nulla di concreto e si tratta di semplici suggestioni di calciomercato. Staremo a vedere.