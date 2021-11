Tchouameni in Premier, via libera per la Juventus: c’è anche l’Inter

La Juventus valuta il colpo, Tchouameni si allontana: l’Inter sfida Allegri per il grande ritorno

Poche settimane alla riapertura del calciomercato ed i top club sono già pronti a farsi avanti per rinforzare le rose già a gennaio. Tra questi vi è il Chelsea che pensa, al pari della Juventus ma non solo, ad Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da ‘TEAMtalk’ il Chelsea avrebbe potuto chiudere, l’estate scorsa, per 35 milioni di euro l’acquisto di Aurelien Tchouameni. Adesso i ‘Blues’ sono intenzionati a tornati alla carica per trovare un accordo sulla base di 47 milioni, ‘bloccando’ il talento francese che approderebbe a giugno a Londra. Un acquisto importante ed oneroso che può portare ad un’uscita illustre dalla squadra campione d’Europa.

LEGGI ANCHE >>>Parole di ‘rottura’ | Addio in estate: sfida tra Juventus e Milan

In tal senso, i radar sono tutti puntati su Jorginho che resta in scadenza il 30 giugno 2023 e senza rinnovo potrebbe davvero finire per lasciare Londra. Il centrocampista, bersagliato dalle critiche dopo l’ultima prestazione con l’Italia, è da tempo un obiettivo della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che in vista di giugno potrebbe dunque riprovarci regalando l’ex Napoli ad Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Il rifiuto non ferma la Juventus: nuovo assalto al big della Serie A

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus e Inter, addio Tchouameni: ritorno di fiamma

Attenzione, però, anche all’Inter che potrebbe perdere a zero Marcelo Brozovic. Il club meneghino si fionderebbe proprio sul regista della Nazionale di Mancini per sostituire il talento croato. Un Derby d’Italia all’orizzonte, in vista della riapertura del calciomercato estivo, tra Juventus ed Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ad un anno dalla scadenza, Jorginho potrebbe partire per circa 30 milioni di euro. Sono 15 le presenze di Jorginho con 3 reti ed 1 assist vincente, in questa stagione con i ‘Blues’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Serie A per il talento: Inter e Juventus battute

Situazione, dunque, in divenire con bianconeri e nerazzurri pronti ad approfittare del sempre più probabile approdo di Tchouameni alla corte di Tuchel.