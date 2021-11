Via libera al colpaccio, Juventus ed Inter ci provano: c’è già l’erede

Juventus ed Inter alla finestra per il big: arriva il via libera, il top club ha già scelto l’erede per l’anno prossimo

Inter e Juventus sono già vigili per quanto riguarda le occasioni che il calciomercato, tra gennaio e specialmente giugno, riserverà ai top club europei. Se il campionato sta vedendo la squadra di Allegri in netta difficoltà, i campioni d’Italia affronteranno il Napoli capolista nel prossimo turno di Serie A. In ottica mercato, però, si prospetta un Derby d’Italia per uno dei nomi che, a scadenza, rischia di infiammare la prossima estate. Il Chelsea, stando a quanto riportato dal ‘Mirror’ avrebbe già individuato un rinforzo per la difesa di Tuchel in vista dell’anno prossimo.

Si tratta del talento del Leicester Wesley Fofana che, come viene scritto, dovrebbe prendere il posto di un titolarissimo di Tuchel che non ha intenzione di rinnovare con il club campione d’Europa. Si tratta di Antonio Rudiger, già accostato in passato alle italiane e che, adesso, parrebbe davvero vicino a cambiare squadra in vista del 2022.

Juventus e Inter, niente rinnovo: colpo dal Chelsea

Un via libera per i top club europei interessati, Juventus ed Inter in primis. In tal senso, secondo ‘Todofichajes.com’, Rudiger ha rifiutato l’ultima proposta del Chelsea da 8,5 milioni di euro all’anno poichè ha già in tasca una doppia offerta da capogiro. Prima il Real Madrid con 12 milioni, adesso il Bayern Monaco.

I bavaresi hanno infatti deciso di pareggiare la ricca proposta dei ‘Blancos’: Rudiger potrebbe sostituire Sule. Un’occasione ghiotta per Juventus ed Inter che seguono Rudiger e hanno già provato a riportarlo in Serie A, dopo l’esplosione con la casacca della Roma.

Il polivalente difensore tedesco, in questa stagione, ha accumulato 15 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente, con 1380′ sul rettangolo verde agli ordini di Tuchel.