Juventus, Allegri criticato ancora: “Non becca un pallone”

Dopo la sosta Nazionale la Juventus è pronta a scendere nuovamente in campo. Sfida da urlo all’Olimpico contro la Lazio, Allegri criticato

L’inizio in campionato non è stato dei migliori per la Juventus, ma ora Allegri non ha alcun dubbio. Dopo diversi mesi l’allenatore livornese ha conosciuto al meglio la rosa a sua disposizione ed ora punterà sugli uomini migliori.

C’è una differenza sostanziale per la Juventus tra campionato e Champions League. Mentre in campo europeo la compagine bianconera vola, in Serie A c’è stato già qualche passo falso di troppo. Ora all’Olimpico ci sarà il big match contro la Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri, che era arrivato a Torino proprio per sostituire lo stesso Allegri.

Juventus, la critica per le scelte di Allegri

Così Roberto Pruzzo, attualmente opinionista ai microfoni di Radio Radio, ha svelato il suo punto di vista sulle scelte di Allegri: “Continua a mettere Rabiot a sinistra, che non becca mai un pallone. Chiesa non lo abbiamo visto brillantissimo con la Nazionale, non sottovaluterei questa cosa”.

Le scelte di Allegri in questi primi mesi hanno fatto storcere il naso a molti, ma ora ha potuto conoscere al meglio le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione. McKennie è tornato ad essere imprescindibile per la formazione bianconera e dovrebbe essere ancora titolare nella zona centrale di campo al fianco di Locatelli.

Da valutare, infine, le condizioni di Bentancur e Dybala che ha rimediato qualche fastidio muscolare durante le sfide con le rispettive Nazionali.