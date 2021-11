La Juventus ci spera, rinnovo rimandato: “Pazienza finita”

Novità importanti per il calciomercato della ‘Vecchia Signora’: il rinnovo contrattuale del top player stenta ad arrivare

Lazio-Juventus domani pomeriggio, all’Olimpico, per testare il momento del gruppo di Massimiliano Allegri dopo la sosta per le nazionali. La Juventus, dunque, è focalizzata sull’importante impegno in Serie A anche se le antenne restano dritte ottica calciomercato: tra gennaio e soprattutto giugno, sono diversi i colpi i canna che i vertici della ‘Vecchia Signora’ proveranno a concretizzare per la gioia dell’allenatore toscano.

La ‘Vecchia Signora’ continua a pensare ad Ousmane Dembele, esterno in scadenza a giugno con il Barcellona che non ha ancora rinnovato il contratto con la società di Joan Laporta. Il forte esterno francese, stando a quanto riportato da ‘Sport’, sembrerebbe avere voglia di continuare in quel di Barcellona ma, a conti fatti, il prolungamento oltre il giugno 2022 appare, ad ora, molto lontano.

Juventus, colpo Dembele: c’è l’ultimatum

Il club catalano starebbe per perdere la pazienza e avrebbe già fissato una ‘timeline’ per decidere in modo definitivo il futuro di Dembele. O l’ex Borussia firmerà il rinnovo entro fine anno, o sarà addio.

Ed in tal senso, la Juventus rimane fortemente interessata alla finestra, visto che l’entourage del calciatore non ha ancora comunicato la risposta all’ultima offerta contrattuale avanzata dalla società blaugrana.

Ecco quindi che le prossime settimane saranno decisive per Dembele e per la Juventus, pronta ad approfittare di un divorzio che, al momento, pare sempre più probabile.