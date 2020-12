La Juventus sogna il clamoroso ritorno nella prossima estate di calciomercato: l’aiuto può arrivare, a sorpresa, da Zidane



Alle spalle la vittoria nel derby della Mole contro il Torino, la Juventus di Pirlo pensa ai possibili rinforzi di calciomercato per il 2021. Con la sessione di gennaio che riaprirà i battenti tra meno di un mese, i fari sono puntati per un clamoroso ritorno che può vedere Zinedine Zidane alleato ‘inconsapevole’ della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, super colpo possibile: ecco perché

In casa Juventus si guarda alle prossime sessioni di mercato con una pista che sembrerebbe destinata a diventare rovente in vista dell’estate. Si tratta di Paul Pogba, ormai destinato a salutare il Manchester United a giugno. Il francese non vuole restare alla corte di Solskjaer ed i ‘Red Devils’ puntano con forza Bruno Fernandes, aprendo di fatto alla cessione di Paul. Un aiuto involontario ed inatteso, per la ‘Vecchia Signora’, può arrivare clamorosamente da Zinedine Zidane.

Tra i più grandi estimatori di Pogba, il tecnico rischia l’esonero dal Real visto il momento decisamente negativo dei ‘Blancos’. Pogba può partire per ‘soli’ 50 milioni di euro e con Zidane fuori dai giochi, secondo quanto riporta ‘Don Balon’, la pista che porterebbe Pogba a Madrid è destinata a spegnersi.

In tal senso, la Juventus avrebbe campo libero e approfittando degli ottimi rapporti con Mino Raiola, punterebbe al ritorno del centrocampista ceduto per 105 milioni nell’estate 2016.

