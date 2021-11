Ancora un attacco ad Allegri: “Un vero bagno di sangue”

Ancora un attacco a Massimiliano Allegri in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio: la critica

Allegri continua ad essere messo nel mirino per l’inizio di stagione non troppo esaltante. Lo stesso allenatore bianconero dovrà fare i conti con la super sfida contro la Lazio targata Maurizio Sarri, proprio il suo sostituto a Torino.

L’ex talento del calcio italiano, Antonio Cassano ha svelato il suo punto di vista alla Bobo TV in diretta su Twitch, svelato che la riconoscenza nel calcio non è sempre una cosa buona: “Lippi ha vinto tanto in carriera ed ha fatto il capolavoro nel 2006. Per riconoscenza ha richiamato gli stessi calciatori per il mondiale in Sudafrica di quattro anni dopo ed ha fatto una figuraccia”.

Juventus, Allegri criticato da Cassano

Successivamente ha aggiunto il suo punto di vista sulla nuova Juventus targata Allegri: “Nel mondo del calcio c’è riconoscenza, però non è sempre la scelta giusta. Bisogna andare avanti con le idee. La stessa cosa ha fatto la Juve che ora è tornata con Allegri e sta facendo un bagno di sangue”.