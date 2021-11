Doppio attacco, Donnarumma asfaltato: “Come Balotelli”

Le continue panchine al PSG continuano a fare discutere: arriva l’ennesimo attacco a Gianluigi Donnarumma

Non c’è pace per Gianluigi Donnarumma che, dopo aver lasciato tra mille polemiche il Milan da parametro zero la scorsa estate, continua a fare fatica in terra francese. Al PSG, con Navas che pare inamovibile, lo spazio per il talento campione d’Europa è ridotto ai minimi termini. Solo 7 presenze in questi abbondanti tre mesi a Parigi e le critiche al portiere si moltiplicano con il passare delle settimane. In tal senso, l’opioninista Vito Elia non ha usato mezzi termini ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ demolendo letteralmente l’ex rossonero, con un paragone forte.

“Sostengo e sosterrò sempre che Donnarumma è il Balotelli dei portieri. Cosa c’entra lui nello spogliatoio del Paris Saint Germain? Lo sta subendo in tutte le maniere”. L’opinionista ha poi concluso rincarando la dose, con una frecciata velata anche all’agente Mino Raiola: “È stata una collocazione sbagliata, è un parcheggiato“.

Donnarumma assediato: “Mai preso da Allegri”

A fare eco è anche Mauro Suma, giornalista di nota fede rossonera, che non ha nascosto la sua opionione con un pensiero anche sulla ventilata ipotesi Juventus, a ‘Top Calcio 24’:

“Donnarumma ama il calcio ma è gestito in modo spericolato. Ed è per questo che Allegri alla Juventus non lo avrebbe mai preso“.

“Aveva già capito”, ha concluso Suma, “come sarebbe andata a finire”.