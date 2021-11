Addio già a gennaio, scatta il derby Milan-Inter: scambio provocatorio

Questo primo scorcio di stagione sta già dando indicazioni importanti anche in chiave mercato. Occasione dal Manchester United: Inter e Milan alla finestra

Milan e Inter, dopo essersi recentemente confrontate in campionato nel derby pareggiato per 1-1, potrebbero dar vita ad un’altra battaglia ma su un terreno differente, quello del calciomercato. C’è infatti in Premier League un club chiamato a tirare le somme dopo una prima porzione di stagione alquanto altalenante e deludente. Si tratta del Manchester United, ben lontano dal vertice in campionato e spesso criticato per le scelte di Solskjaer.

Tra i maggiori ‘sacrificati’ del tecnico norvegese c’è Jesse Lingard, rientrato allo United dal prestito al West Ham dopo aver fatto benissimo a Londra. Le premesse di inizio stagione però non sono state rispettate e il trequartista inglese è finito rapidamente nel dimenticatoio, giocando appena 18 minuti totali nelle ultime sei gare di Premier.

Calciomercato, Lingard addio a gennaio: Inter e Milan per la sfida

Una vera e propria miseria l’apporto di Lingard alla squadra, nonostante l’ottimo inizio con due gol in rapida successione contro Newcastle e West Ham. Le scelte di Solskjaer sono però andate in ben altre direzioni, ed ora, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2022, il trequartista britannico potrebbe anche provare ad anticipare l’addio già a gennaio. Sta faticando a trovare spazio con i Red Devils, motivo per il quale potrebbe lasciare presto Old Trafford.

In questo contesto potrebbe rifarsi vivo soprattutto il Milan, club che lo ha seguito la scorsa estate prima della permanenza. Un interesse che parte da lontano, e che potrebbe coinvolgere anche l’Inter in un vero e proprio derby di mercato per un jolly di centrocampo dalle grandi qualità. Dal punto di vista dei costi il prezzo fissato sarebbe sui 12 milioni di euro per anticipare l’addio di sei mesi, ma il Manchester potrebbe anche avanzare una doppia richiesta di scambio alquanto provocatoria. I Red Devils potrebbero infatti richiedere Kessie al Milan o Brozovic all’Inter, entrambi calciatori al momento in scadenza 2022 come Lingard. L’ex West Ham inoltre piace anche a Barcellona, Newcastle, Everton e Tottenham.