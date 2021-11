Svolta Juventus, l’addio è vicino: rescissione a gennaio

Lazio-Juventus è uno dei big match in programma nella tredicesima giornata. Il centrocampista è ancora fuori per infortunio ed ora i bianconeri studiano una soluzione per il mercato

La tredicesima giornata di Serie A è ormai alle porte. Si comincia sabato alle 15 con Atalanta-Spezia. Alle 18 e alle 20.45 ci saranno invece i due big match Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, fondamentali per la vetta della classifica e la lotta per il quarto posto. Come di consueto, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia.