Caccia all’attaccante da parte dell’Inter: ecco il centravanti individuato dalla società per gennaio

L’Inter sta provando in tutti i modi a rinforzare il reparto offensivo durante il mercato di gennaio. La società vuole regalare un’altra alternativa a Simone Inzaghi, visti i frequenti infortuni di Sanchez ma anche di Correa.

Marotta sogna sempre il colpo Insigne ma più per giugno che per gennaio. Intanto, però, un’idea concreta arriva dalla Spagna. In vista del 7 dicembre, quando l’Inter sarà ospite al Santiago Bernabeu per la gara di Champions contro il Real Madrid, Marotta potrebbe sfruttare il momento per parlare con la società dei blancos in merito al futuro di Luka Jovic. L’attaccante serbo non è molto considerato da Carlo Ancelotti, visto anche il dominio assoluto in quel ruolo di Benzema e come riportato da ‘Difensa Central’, l’Inter vorrebbe strapparlo alla concorrenza, sfruttando proprio il poco spazio offertogli al Real.

Inter a caccia del rinforzo: direzione Madrid per Jovic

Jovic, nonostante il poco minutaggio, è un attaccante molto ambito nel panorama europeo. In particolare il Milan si è avvicinato tante volte al serbo, senza mai riuscire ad affondare il colpo. La sua valutazione attuale è di circa 20 milioni di euro, un costo non eccessivo che l’Inter potrebbe pensare di sostenere già nel mercato di gennaio, bruciando la concorrenza.