Il Milan di Stefano Pioli potrebbe tuffarsi su Jesse Lingard negli ultimi giorni di calciomercato: le ultimissime sui trasferimenti nel campionato di Serie A

Buon esordio nel campionato italiano di Serie A per il Milan di Stefano Pioli che, a Genova, ha superato la Sampdoria di Roberto D’Aversa 0-1. A segno per la squadra rossonera Brahim Diaz, spagnolo riscattato dal Real Madrid. Buone sensazioni nel Diavolo anche da Olivier Giroud, all’esordio in gare ufficiali con la maglia del Milan, bene anche Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel. Manca però qualcosa nella linea dei tre alle spalle del centravanti in casa rossonera ed attenzione a queste ultime battute di calciomercato nelle quali il club meneghino potrebbe tornare all’assalto di un vecchio obiettivo.

Stiamo parlando di Jesse Lingard, centrocampista offensivo del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore inglese, che ha mancato per pochissimo la convocazione ad Euro 2020 dopo una seconda parte di stagione esaltante con la maglia del West Ham, è da tempo sul taccuino degli uomini mercato del Milan.

Calciomercato Milan, obiettivo Lingard | Le ultimissime

Nella scorsa stagione con la maglia degli Hammers, Jesse Lingard è stato la luce a centrocampo del club londinese che ha sfiorato la qualificazione a questa edizione di Champions League. L’originario di Warrington in Inghilterra è in scadenza di contratto nel 2022 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Su di lui è forte l’interesse del West Ham, ma se il club londinese non dovesse riuscire a concludere la trattativa potrebbe inserirsi il Milan di Paolo Maldini avanzando la proposta di un prestito con diritto di riscatto. Lo scoglio, in questo caso, è dato dalla breve durata del contratto del giocatore inglese che, nel caso in cui il Manchester dovesse accettare questa formula, dovrebbe rinnovare il suo contratto con i Reds prima di unirsi a titolo temporaneo in maglia rossonera.