Il calciomercto rossonero può vedere un ex Inter avvicinarsi alla squadra di Pioli: c’è la proposta

Il Milan nelle scorse ore ha messo a segno il colpo Florenzi. I rossoneri hanno così completato la batteria di terzini, sulla destra, con un innesto che agli ordini di Pioli potrà rivelarsi un prezioso jolly. In tal senso il calciomercato del ‘Diavolo’ potrebbe vedere novità importanti in vista delle ultimissime ore di mercato, con Maldini e Massara vigili e pronti a cogliere l’occasione giusta. Il ds del PSG, l’ex Milan Leonardo, dopo il colpo Messi è adesso proiettato a pianificare le cessioni che rimpolperanno le casse della società di Al-Khelaifi. Tra i profili che non rientrano nei piani di Pochettino pronti a salutare la Ligue 1 vi è certamente il brasiliano Rafinha. Il centrocampista ex Barcellona ed Inter è in scadenza nel 2023 con il club parigino con Leonardo che ha proposto al Milan il cartellino del classe 1993, valutato 15-18 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Rafinha dal PSG: la risposta di Maldini

Rafinha in quel di Milanello, uno scenario già ‘toccato’ in passato e che può ripresentarsi nei prossimi giorni. La risposta di Paolo Maldini è tuttavia negativa, visto che Rafinha non rientra nei piani del club di via Aldo Rossi.

Nell’ultima stagione, Rafinha ha collezionato 34 presenze con 7 assist vincenti: il suo futuro, però, difficilmente sarà agli ordini di Pioli.

In attesa di scendere in campo per la sfida con la Sampdoria, il ‘Diavolo’ guarda oltre l’offerta del PSG.