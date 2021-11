L’Inter prova l’anticipo sulla Juventus: piano in due tempi per Milinkovic

L’Inter mette la freccia e prova il sorpasso alla Juventus: il piano nerazzurro per anticipare la concorrenza bianconera su Milinkovic

Non è un segreto che Milinkovic-Savic sia un pupillo di Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo è cresciuto anche grazie all’attuale allenatore dell’Inter a cui non dispiacerebbe riaverlo anche in nerazzurro. Per farlo occorre però battere la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce del 26enne di Lleida, ma anche di diversi club stranieri che lo seguono ormai da anni.

Dal canto suo Milinkovic è pronto per il prossimo step della sua carriera e a giugno un addio alla Lazio è da mettere nel conto. Proprio per provare ad anticipare la forte concorrenza, l’Inter potrebbe pensare ad un piano in due tempi: a gennaio una doppia contropartita gradita a Sarri, a giugno l’arrivo a Milano del serbo. Una strategia che Marotta potrebbe proporre a Lotito, da sempre molto ‘caro’ quando si tratta di cedere i propri gioielli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Inzaghi ha scelto il colpo dal grande ex!

Calciomercato Inter, doppia contropartita per Milinkovic-Savic

In particolare l’Inter per strappare il sì biancoceleste per Milinkovic-Savic, potrebbe proporre l’approdo alla corte di Sarri fin da gennaio di D’Ambrosio e Vecino, due calciatori che piacciono da tempo al tecnico di Figline, per acquistare il serbo poi a fine stagione.

Una strategia in due tempi che non piace però a Lotito. La volontà del patron della Lazio è di massimizzare gli introiti dell’eventuale cessione del 26enne. Proprio per questo difficile la strategia nerazzurra è destinata ad essere vincente. Per Milinkovic-Savic il presidente del club capitolino vorrebbe soltanto soldi, senza contropartite tecniche.

D.B.