Maldini si gioca la contropartita per provare a portare a Milano un trequartista della Serie A

Ci avviciniamo alla tanto attesa finestra di mercato di gennaio che di solito riserva sempre delle sorprese non da poco. In Serie A molti club si stanno muovendo per provare a rinforzarsi. In particolare è molto vigile il Milan che proverà a sfruttare le occasioni di mercato che gli si presenteranno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Milan guarda all’estero ma anche in Serie A e un’occasione potrebbe arrivare dall’Atalanta. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare la ‘Dea’ è Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo sta giocando col contagocce con Gian Piero Gasperini: appena 6 partite in campionato e quasi sempre partendo dalla panchina. Il classe ’95 potrebbe cercare un nuovo club per trovare più spazio.

Il Milan monitora Miranchuk e pensa alla contropartita

LEGGI ANCHE>>>Conte nel mirino, che frecciata dal suo ex calciatore: Inesistente

Il Milan è vigilie sul giocatore dell’Atalanta, anche in ottica gennaio. Miranchuk ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ma Maldini ha in mente di proporre una contropartita alla ‘Dea’. La carta che i rossoneri potrebbero giocarsi è Samu Castillejo, quest’anno quasi mai impiegato da Pioli e ormai fuori dal progetto. A gennaio lo spagnolo potrebbe essere la contropartita per convincere l’Atalanta.