La Juventus ne cede tre: stella dalla Spagna per Allegri

La Juventus pensa a rivoluzionare la rosa a disposizione di Allegri: pronti tre addii illustri ed un super colpo in attacco

La Juventus gioisce per il successo in casa della Lazio di Sarri, riuscendo a guadagnare 3 punti anche sul Milan caduto a Firenze. La ‘Vecchia Signora’ valuta, inoltre, le possibili operazioni per il prossimo calciomercato invernale, con una serie di uscite che permetterebbero alla società torinese di mettere a segno un super colpo per la gioia di Massimiliano Allegri. In tal senso, il focus è sull’attacco che può quindi registrare non poche novità tra gennaio e giugno.

In primis c’è il mancato riscatto di Alvaro Morata che potrebbe dire addio, visto che Allegri non è pienamente soddisfatto dalle prestazioni della punta spagnola. In seconda battuta, ormai da diversi mesi, resta in uscita pure Dejan Kulusevski. Il talento svedese può quindi salutare nelle prime settimane del 2022, regalando al ds Cherubini un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Juventus, via anche Bernardeschi: colpo da Madrid

A dire addio potrebbe essere infine anche Bernardeschi, in scadenza e che potrebbe non prolungare con la ‘Vecchia Signora’. Una tripla pesante cessione per lasciare spazio ad un rinforzo di primissimo ordine: Eden Hazard.

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital‘, il belga è stato messo in vendita dal Real Madrid e lui stesso vorrebbe partire. Hazard piace in Inghilterra (Newcastle e Chelsea) ma la Juventus potrebbe dargli grande spazio, anche con la formula del prestito.

Situazione dunque in divenire, con Allegri pronto ad accogliere Hazard nel calciomercato di gennaio.