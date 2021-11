Calciomercato Juventus, svolta UFFICIALE: c’è la firma di Bernardeschi

Svolta il casa Juventus, adesso è ufficiale la firma di Federico Bernardeschi con il nuovo agente: salutato Mino Raiola

Il calciomercato invernale si avvicina ed è anche periodo di rinnovi in Serie A. Ad essere in scadenza di contratto con la Juventus c’è anche Federico Bernardeschi, che in bianconero non ha mai trovato grande continuità.

Nonostante per l’ex Fiorentina non sia ancora arrivato il momento del rinnovo, e non si sa se arriverà, nel frattempo arriva una importante novità. Infatti Bernardeschi ha deciso di separarsi dal suo agente Mino Raiola, affidandosi a Federico Pastorello, agente anche di Arthur nella Juventus. Chissà che questa mossa non possa cambiare anche il destino del calciatore in bianconero, e magari portare a quel rinnovo che fino ad oggi ancora non è stato discusso con la società.