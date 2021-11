Calciomercato Juve, duello con il Milan per il big ‘scontento’ del Chelsea

Juventus e Milan restano vigili sul trequartista della Premier League, scontento per lo scarso impiego e per l’ingaggio

La Juventus ha espugnato l’Olimpico di Roma nella tredicesima giornata di Serie A. Allegri ha battuto 2-0 il rivale Sarri, dimostrando una compattezza mai vista in campionato. Peggio è andata a Pioli, arrivato a Firenze da imbattuto: il ciclone Vlahovic ha spazzato via i rossoneri, costringendoli alla prima sconfitta stagionale.

Entrambe le compagini sono attese dalle fatiche di coppa: il Milan è chiamato a vincere con l’Atletico Madrid per poter ancora sperare di rimanere in Europa. La Juve invece, sarà ospite dei campioni d’Europa del Chelsea. Il trionfo allo Stadium rende i bianconeri un pò più tranquilli. Basterà non perdere per conquistare il primo posto nel girone. L’incontro di Stamford Bridge, darà modo a Nedved e Cherubini di osservare il duttile trequartista Mason Mount, arrivato già a quota tre reti in Premier League. Secondo il Daily Stars, l’inglese è preoccupato dallo scarso impiego di Tuchel e pensa all’addio.

Calciomercato, Milan e Juve puntano allo ‘scontento’ Mount

Mount è stato impiegato in quattordici occasioni in questo avvio di stagione. Un bottino di tutto rispetto che gli ha permesso di segnare tre reti e di fornire due assist ai compagni. Tuchel non lo considera però uno dei titolarissimi, rendendolo di fatto scontento.

Sul trequartista, oltre alla Juventus, resta vigile anche il Milan. Mount sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Da stabilire anche il nodo legato all’ingaggio, uno dei motivi che lo rendono particolarmente infelice al Chelsea.