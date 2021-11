Champions League, la Juve crolla 4-0 a Stamford Bridge: male l’Atalanta

Serata di Champions da dimenticare per la Juventus, sconfitta dal Chelsea a Stamford Bridge 4-0: pari per l’Atalanta contro lo Young Boys

Una serata da dimenticare per la Juventus di Allegri. I bianconeri sono letteralmente crollati 4-0 contro il Chelsea nella cornice di Stamford Bridge. Il vantaggio dei ‘Blues’ arriva intorno alla mezz’ora del primo tempo con Chalobah su calcio d’angolo. Tante proteste della Juve per il tocco di mano di Rudiger, ma l’arbitro convalida la rete.

Durante la ripresa, nel giro di tre minuti, mettono la firma sul tabellino dei marcatori anche James e Hudson-Odoi. All’ultimo respiro, nei minuti di recupero, arriva il tap-in finale di Werner. Non bene anche l’Atalanta, che viene fermata 3-3 dal modesto Young Boys e resta terza nel girone dietro a Manchester United e Villareal. Per la qualificazione agli ottavi si deciderà tutto nello scontro diretto con gli spagnoli.

Champions League, tabellini e classifiche di Chelsea-Juventus e Atalanta-Young Boys

Di seguito i tabellini e le classifiche dei gironi.

Chelsea-Juventus 4-0: 25′ Chalobah (C), 55′ James (C), 58′ Hudson-Odoi (C), 90+5′ Werner (C)

CLASSIFICA girone H: Chelsea 12, Juventus 12, Zenit 4, Malmo 1

Atalanta-Young Boys 3-3: Zapata 10′ (A), Siebatcheu 39′ (YB), 51′ Palomino (A), 80′ Sierro (YB), 84′ Hefti (YB), 87′ Muriel (A)

CLASSIFICA girone F: Manchester United 10, Villareal 7, Atalanta 6, Young Boys 4