Il Milan si prepara al calciomercato invernale con l’obiettivo di rinforzare la difesa: idea di scambio in Francia, ma occhio alla Premier

La situazione infortuni in casa Milan è certamente un’aggravante per il periodo di alti e bassi che vivono i rossoneri, con la testa della classifica persa a favore dei ‘cugini’ interisti dopo il pareggio last minute contro l’Udinese.

Proprio a causa della situazione infortuni il Milan nella sessione invernale di calciomercato potrebbe correre ai ripari per trovare il sostituto di Simon Kjaer, perso quasi fino a fine stagione dopo l’infortunio subito. Così il mirino dei rossoneri si sposta in Francia, dove interessa un difensore centrale, per il quale si penserebbe anche allo scambio.

Milan, obiettivo Botman per la difesa: due gli ostacoli

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e il Milan si prepara a investire per migliorare la difesa. Dopo l’infortunio di Simon Kjaer, la società rossonera sembrerebbe aver puntato il mirino in Ligue 1. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’obiettivo del Milan sarebbe Sven Botman. Il difensore centrale di proprietà del Lille in questo inizio di stagione ha collezionato 15 presenze, con un gol all’attivo.

Uno degli ostacoli per arrivare al centrale olandese però sarebbe l’attuale valutazione, che si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Cifra che al momento il Milan non potrebbe permettersi. I rossoneri potrebbero pensare di inserire nell’affare Samu Castillejo, esubero destinato all’addio al Milan. valutato circa 13 milioni, lo spagnolo potrebbe essere per il Lille un ottimo erede di Ikone, calciatore sul piede di partenza. Il club francese però sembrerebbe non essere convinto della proposta e vorrebbe aspettare mosse da parte dei club di Premier League interessati al centrale, per il quale potrebbe aprirsi un’asta.