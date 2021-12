Calciomercato Juve, il possibile colpo a sorpresa per l’attacco

Calciomercato Juve: possibile colpo low cost a gennaio. Nome a sorpresa per l’attacco. Tutti i dettagli

La Juventus prepara la trasferta di Bologna in programma sabato, penultima partita di Serie A prima della pausa natalizia.

Il distacco dai primi quattro posti è sempre più ampio e la squadra di Allegri non può assolutamente permettersi un ulteriore passa falso tra Bologna e Cagliari. Il tecnico dovrà quasi sicuramente fare a meno del suo miglior giocatore, Paulo Dybala, nonché miglior marcatore in campionato per la Juve. Un’assenza pesantissima anche alla luce delle difficoltà offensive in questa prima parte di stagione: l’attacco bianconero, infatti, non è nemmeno tra i primi migliori dieci del campionato. E come noto la dirigenza è alla ricerca di un innesto già a gennaio. Ecco la possibile occasione a sorpresa.

Calciomercato Juve, colpo low cost a gennaio: tutti i dettagli



Una possibile occasione per la Juventus è rappresentata da Andrej Kramaric. L’attaccante croato dell’Hoffenheim è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club tedesco. Il 30enne potrebbe così rappresentare un’importante alternativa per la dirigenza nel calciomercato invernale.

Cherubini potrebbe tentare di portare il centravanti subito a Torino e basterebbe un basso conguaglio per convincere l’Hoffenheim, che non rischierebbe di perdere il giocatore a zero. Un possibile colpo low cost per anticipare anche l’Inter, che era stata già accostata a Kramaric. Staremo a vedere.