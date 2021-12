CMWEB | Milan, scelto il rinforzo in difesa: il nodo da sciogliere

Il Milan continua a monitorare il fronte calciomercato per nuovi acquisti da affidare a Stefano Pioli: le ultime in casa rossonera

Milan insiste, l’idea di riportare Caldara a casa già a gennaio è concreta e il dialogo con il Venezia apertissimo. Tanto che il tecnico dei lagunari, Zanetti, con realismo ha detto: «Mi piacerebbe che Mattia restasse qui, ma sappiamo che è del Milan». Insomma, un pezzo del percorso sembra tracciato e resta da capire che tipo di “risarcimento” spetterebbe al club veneto che non perderebbe un tassello da poco. Ma è chiaro un fatto e cioè che a questo punto anche la volontà del giocatore avrà il suo peso. Come raccolto da Calciomercatoweb.it ilinsiste, l’idea di riportarea casa già a gennaio è concreta e il dialogo con ilapertissimo. Tanto che il tecnico dei lagunari, Zanetti, con realismo ha detto: «Mi piacerebbe che Mattia restasse qui, ma sappiamo che è del Milan». Insomma, un pezzo del percorso sembra tracciato e resta da capire che tipo di “risarcimento” spetterebbe al club veneto che non perderebbe un tassello da poco. Ma è chiaro un fatto e cioè che a questo punto anche la volontà del giocatore avrà il suo peso.

Caldara a Venezia si è veramente ritrovato, tornando il difensore che dall’Atalanta, nel 2018, seppe conquistarsi l’interesse del Milan dove arrivò dopo un veloce passaggio alla Juventus. Gioca con continuità, rappresenta una sicurezza per la difesa della squadra veneta, è tornato persino al gol – per uno che in carriera ne ha oggettivamente segnati pochissimi – ben 1421 giorni dopo l’ultimo, e sempre ad un squadra romana: il 17 dicembre 2017 colpì la Lazio con la maglia dell’Atalanta, lo scorso 7 novembre ha segnato alla Roma nella gara che il Venezia ha vinto in casa 3-2.

Calciomercato Milan, possibile ritorno di Caldara

Questo per dire che se per il Milan Caldara può rappresentare una delle soluzioni (anche non l’unica) al vaglio nell’ottica di dover sopperire all’assenza di Kjaer, il difensore ora al Venezia interromperebbe a metà questa esperienza virtuosa per tornare dentro un meccanismo e una dimensione con pressioni anche diverse. Bisogna capire se al di là delle riflessioni in corso in casa rossonera e della eventuale soluzione che verrebbe trovata con il Venezia, Caldara si senta davvero pronto a ripartire dal Milan mettendo in conto anche il rischio, a giugno, di dover ricominciare da capo altrove. E’ uno dei nodi della vicenda, per nulla secondario.

